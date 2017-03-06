С понедельника в Госдуме реформируют три управления

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В Государственной Думе будут реформированы три управления: аналитическое, экономическое и управление по связям с общественностью. Кроме того, в нижней палате рассчитывают на введение правительством поправок в свой регламент, которые сделают обязательной оценку регулирующего воздействия депутатских законопроектов.

Государственная Дума начинает реформировать свой аппарат. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источник, близкий к руководству нижней палаты парламента.

Реформа стартует 6 марта и коснется трех управлений: аналитического, экономического и управления по связям с общественностью и взаимодействия со СМИ. По данным издания, аналитическое управление станет экспертно-аналитическим, и возьмет на себя часть функций по прогнозированию, экспертизе и анализу от финансово-экономического. Позднее оно также займется экспертной оценкой законопроектов. Начальники экономического и аналитического направлений в Госдуме, скорее всего, будут сменены.

Управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ также получит нового начальника. В настоящее время эту должность с постом замглавы аппарата Госдумы совмещает Ольга Ситникова. В связи с реформой управление, скорее всего, возглавит заместитель Ситниковой, а она, в свою очередь, на посту замглавы аппарата будет координировать работу управления с экспертно-аналитическим и с управлением библиотечных фондов.

В Госдуме также рассчитывают на изменения в регламенте правительства. Парламентарии хотят, чтобы проведение оценки регулирующего воздействия законопроектов стало обязательным. В настоящее время оценка проводится на усмотрение кабмина. В Госдуме хотят получать развернутую оценку всех законопроектов, включая те, которые правительство не поддержало.

В кабмине, в свою очередь, сообщили, что работают по старому регламенту. Возможное внесение поправок в аппарате правительства комментировать не стали.

Как сообщило издание, переговоры о внесении поправок в регламент правительства могут завершиться в течение марта. Такие же поправки должны появиться и в регламенте Госдумы.

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