В Таиланде россиянка погибла после падения с 27 этажа

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В курортном городе Паттайя в Таиланде россиянка погибла после падения с балкона в квартире на 27 этаже. Инцидент произошел в воскресенье во время вечеринки в одном из местных кондоминиумов. В последний раз женщину видели живой на балконе, затем ее тело обнаружили во дворе. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В Таиланде после падения с балкона на 27 этаже погибла россиянка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Инцидент произошел в курортном городе Паттайя.

Как рассказали в издании Pattaya Now, инцидент произошел в воскресенье во время вечеринки в одном из кондоминиумов. Москвичка Ольга Сикач находилась на балконе, где ее последний раз видели живой. Затем девушка пропала, ее тело обнаружили во дворе под балконом.

В настоящее время полиция проверяет материалы с камер видеонаблюдения. Устанавливается количество гостей, присутствовавших на вечеринке. Тело россиянки направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

В российском посольстве сообщили, что оповещены о случившемся. В то же время дипломаты отметили, что официального уведомления от властей королевства не получали.

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