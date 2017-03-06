Амнистированные боевики массово переходят на сторону армии Сирии

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В Алеппо боевики, несмотря на угрозы со стороны террористов, массово переходят на службу в сирийскую армию. Некоторые из них возвращаются к мирной жизни. Всех их проверяют. Процесс обеспечивают старейшины при участии российского Центра по примирению враждующих сторон.

"Через 30 дней ты умрешь!" – такое sms-сообщение получил Абдулла Ахмад аль-хуссейн от бывших братьев по оружию. Совсем недавно боевик, сегодня - солдат сирийской армии. Абдулла утверждает, что идеологи террористических группировок заманивают в свои ряды обманом, шантажом или открытыми угрозами. Несколько лет назад к нему в дом пришли люди с автоматами и предложили выбор: или он уходит с ними, или они насилуют его дочерей и жену.

"Они заявляли, что намерены построить справедливое общество. Но на протяжении всех этих лет несли только смерть и жестокость. Они сумасшедшие фанатики, которые умеют только одно - убивать. Никто их не поддерживает. Люди просто боятся их!"- заявляет Абдулла.

Сейчас он - мотивированный солдат правительственных сил. Он знает, что если вновь попадёт в руки боевиков, пощады не будет. Он готов мстить за унижение и гибель соотечественников. Новые боевые товарищи поначалу относились к сослуживцу с недоверием, передает "ТВ Центр". Но Абдулла за месяц хорошо проявил себя в боях, убедил в искренности намерений. И теперь вместе с другими защитниками родины пьёт чай в полевом окопе.

Объявленная сирийским президентом амнистия - как раз для таких, как Абдулла — обманутых, раскаявшихся. Они приходят с явкой с повинной. Их тщательно проверяют - нет ли на руках крови невинных жертв. Салах аль-Дин в недавнем прошлом - служащий шариатского суда боевиков.

"Я юрист по образованию. Боевики узнали об этом и сказали, что заберут жену, если я не буду работать в их шариатском суде. Когда я узнал, что сирийское правительство объявило амнистию, только и ждал освобождения Алеппо, чтобы сдаться", - говорит мужчина.

Ряды боевиков пополняли и женщины. Также не по своей воле. Жена Салаха Мажида вместе с мужем была вынуждена уйти по другою сторону фронта. Пригодился её уверенный английский. Переводила боевикам абсолютно все тексты: от содержания сухпайков, которые они регулярно получали, до инструкций по обращению с оружием.

"Хочу обратиться к боевикам - бросьте оружие! Вспомните о родине, о мире! Используйте указ об амнистии. Государство исполнит его по-честному", - призывает Мажида аль-Дин.

Эти люди только что вернулись к своим родным. В небольшой комнате - долгожданная встреча. Столяр, юрист, лингвист - все они пригодятся в мирной жизни и готовы приносить пользу своей стране, городу. Своему народу.

Свой путь выбрал и Абдулла. Он продолжает воевать. Только уже против тех, с кем был заодно ещё вчера. Говорит, в начале войны боевики забрали в плен его сына. Задача сегодня - найти и отомстить.

Павел Прокопенко, Кирилл Макаров. "ТВ Центр", Сирия.