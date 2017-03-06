Суд отменил приговор осужденной за репост видео воспитательнице

Теги: Общество приговор суд

Курганский областной суд отменил приговор осужденной за репост в соцсетях ролика о развращении ребенка воспитательнице Евгении Чудновец, удовлетворив кассацию заместителя генерального прокурора. Уголовное дело в отношении нее прекращено, в ближайшее время она должна быть освобождена из колонии.

Президиум Курганского областного суда постановил отменить приговор и отпустить из колонии воспитательнице Евгении Чудновец. Об этом пишет "Интерфакс". Она была осуждена за репост в социальных сетях видео о развращении ребенка.

По данным агентства, суд постановил отменить приговор, а дело закрыть. Заседание проходило в закрытом режиме.

Кассацию на приговор внес в Верховный суд России заместитель генерального прокурора России Леонид Коржинек. ВС передал вопрос на рассмотрение в Курган.

Евгения Чудновец была осуждена в ноябре 2016 года за распространение детской порнографии. Суд приговорил ее к шести месяцам лишения свободы. Поводом для разбирательства стал видеоролик с обнаженным маленьким мальчиком, в отношении которого вожатыми детского лагеря совершались действия сексуального характера. В августе 2015 года Чудновец перепостила видео на своей странице в соцсетях. Адвокаты утверждают, что она сделала это для привлечения внимания общественности и правоохранителей к нарушению прав ребенка.

Читайте также:

Верховный суд отменил приговор Ильдару Дадину

Путин заступился за осужденную за SMS о танках россиянку