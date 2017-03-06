Москвичам рекомендовали не спешить с "переобувкой" авто

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Московским водителям рекомендовали не спешить со сменой зимней резины на летнюю. Как сообщили в Центре организации дорожного движения, в ближайшую неделю в столице ожидаются осадки и ночные заморозки. Также транспортники призвали мотоциклистов не торопиться с открытием сезона.

Московским водителям рекомендовали не спешить со сменой зимней резины на летнюю. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Центра организации дорожного движения Вадима Юрьева.

"Смена сезонов — едва ли не самый опасный период для участников дорожного движения. Применение зимней резины в холодные месяцы года — это важный фактор безопасности", - передает его слова портал мэра и правительства Москвы.

Глава ЦОДД также рекомендовал мотоциклистам не спешить с открытием сезона, так как погода в столице меняется постоянно и в утренние часы велика вероятность образования гололедицы.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с дождем на протяжении всей недели. Местами дождь может перейти в мокрый снег. В понедельник ожидается от одного до трех градусов тепла, ночью – около нуля. К четвергу воздух прогреется до пяти – десяти градусов, однако ночью возможен мороз до минус одного градуса.

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