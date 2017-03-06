Жертвами крушения вертолета в Японии стали девять человек

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В результате крушения вертолета в японской префектуре Нагано погибли все девять человек, находившихся на борту. Вертолет спасательной службы разбился накануне во время учений по отработки операций в горной местности. Сообщалось о смерти троих человек. Поисковая операция была прервана и возобновилась в понедельник утром.

Все девять человек, находившиеся на борту разбившегося в Японии спасательного вертолета, погибли. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на местное телевидение. В настоящее время власти расследуют причины катастрофы.

Крушение вертолета Bell 412 спасательной службы произошло накануне в префектуре Нагано в ходе тренировочного полета по отработки операций в горной местности. На борту воздушного судна находились девять человек: пилот, семеро спасателей и обслуживающий персонал.

После крушения были обнаружены тела троих погибших. Сообщалось, что тела еще шестерых находятся под обломками вертолета. С наступлением темного времени суток поисковая операция была прекращена и возобновилась в понедельник утром.

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