Синоптики пообещали москвичам потепление до +11

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В столице перед существенным потеплением может пройти ледяной дождь. Такой прогноз на понедельник дают синоптики. Но после ухудшения погоды в Москву придет по-настоящему весенняя погода — в среду воздух прогреется до +9, а в четверг — до 11 градусов тепла.

Новая неделя в Москве и Подмосковье начнется с плохой погоды. В понедельник в регионе ожидаются интенсивные ливни, переходящие в заряды мощного снега. Температура будет колебаться от +1 до -1. Не исключен ледяной дождь.

Однако уже во вторник начнется потепление. Как пишет агентство "Москва", осадки прекратятся, из-за облаков станет неуверенно выглядывать солнце. Днем в городе будет от +1 до +6.

Еще теплее станет 8 марта, в Международный женский день. Столбики термометров могут подняться до +9 градусов. В четверг воздух прогреется до +11.

К концу недели погода немного испортится. Атлантические циклоны закроют небо плотными облаками. В пятницу и субботу будет от +3 до +8, в воскресенье — до +10, но пройдут дожди.