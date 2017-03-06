Беглый экс-депутат Вороненков готов давать показания в Киеве

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Обвиняемый в мошенничестве бывший депутат Госдумы Денис Вороненков готов дать показания Следственному комитету. При этом, как сообщил адвокат экс-парламентария Андрей Гривцов, его подзащитный не намерен приезжать в Россию, однако ответит на вопросы следователей в Киеве.

Обвиняемый в мошенничестве бывший депутат Госдумы Денис Вороненков готов дать показания Следственному комитету. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Андрея Гривцова.

"В Россию Вороненков не приедет. Но он ни от кого не скрывается. Он гражданин Украины и, если следователи приедут за его допросом в Киев, он, конечно же, ответит на все их вопросы", - сказал он.

В минувшую пятницу Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте Вороненкова. Его также объявили в международный розыск. Экс-депутата обвиняют в мошенничестве на 127 миллионов рублей. Следствие по его делу продлено до 24 апреля. Своей вины Вороненков не признает.

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