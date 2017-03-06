Последствия крупного пожара на складе в Щелкове. Видео

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Пожарным удалось справиться с пожаром, который возник на складе в промзоне в подмосковном Щелкове. В настоящее время проводится проливка и разбор конструкций.

В подмосковном Щёлкове удалось потушить крупный пожар, площадь которого превысила две тысячи квадратных метров. Горел большой склад с лакокрасочными материалами, передает "ТВ Центр".

Черный дым виден за несколько километров от места происшествия, на большом расстоянии ощущается и едкий запах гари. Две лаборатории МЧС замеряют концентрацию вредных веществ в воздухе. Сейчас она не превышает допустимых норм. В тушении задействован пожарный поезд. Данных о пострадавших нет.

"Пожар достаточно быстро перебросился на второе здание, где также хранилось и разливалась лакокрасочная продукция. В четырехэтажную часть, где находится непосредственно производство, пожар не ушел, удалось его остановить. В настоящее время на пожаре работает 16 пожарно-спасательных автомобилей. Сейчас идет работа по ликвидации открытого горения", - сообщил начальник управления подготовки применения пожарно-спасательных сил главного управления МЧС России по Московской области Вадим Беловошин.