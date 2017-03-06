Хорошавин потребовал показать в суде "ручку за 36 млн рублей"

В Южно-Сахалинске начался громкий судебный процесс в отношении бывшего губернатора Александра Хорошавина и его подчиненных. Экс-чиновник в ходе заседания вновь не признал своей вины, потребовав предоставить вещественные доказательства получения им взяток, в том числе ручку за 36 млн рублей, о которой сообщал СКР.

В понедельник суд приступил к рассмотрению уголовного дела против "царя Сахалина", как его прозвали жители острова, по существу. Заседание началось с протеста — адвокаты заявили отвод судье, якобы, председатель ведет процесс не объективно. Это ходатайство Александра Хорошавина подается уже не в первый раз. Возможно, говорят в прокуратуре, адвокаты, просто пытаются затянуть дело. В нем 164 тома, 33 тысячи страниц. И почти все с обвинениями Хорошавина во взяточничестве и коррупции.

Как утверждает прокуратура, губернатор и его подельники на протяжении шести лет брали деньги с предпринимателей Сахалина. Проще говоря, так называемые "откаты" за получение субсидий, участие в госконтрактах. Всего на 522 миллиона рублей. Эту криминальную группировку чиновников-бизнесменов, по мнению прокуратуры, Хорошавин возглавлял лично. Сам бывший губернатор все отрицает: взяток не брал, людей, которые их давали, в глаза не видел.

Предпосылок для объективного вердикта, у суда предостаточно. Миллиард рублей наличными был обнаружен в доме губернатора при обыске. Недвижимость - три квартиры в Москве и дача в Подмосковье. Ювелирные украшения - 800 наименований. Коллекция дорогих часов. Перьевая ручка стоимость более четырех миллионов рублей. Из сапфиров и белого золота. Бывший глава Сахалина даже в мелочах обожал роскошь. Но только за государственые деньги. В статье расходов на улучшение своего имиджа губернатор закладывал 680 миллионов. Мягко говоря, нескромные запросы Хорошавина не раз возмущали жителей области. Но ему все сходило с рук. Пока о вопиющих нарушениях и страсти к стяжательству президенту не рассказали активисты Народного фронта.

Прямое недовольство Кремля Хорошавин не заметил. Или не принял всерьез. В итоге 25 марта 2015 года он был снят с должности в связи с утратой доверия. Теперь имидж главы Сахалина изменился, а вместо просторных апартаментов - непрезентабельная зарешеченная клетка, где Хорошавину предстоит выслушать судебный вердикт.

Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".