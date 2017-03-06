Российский эксперт посмеялся над возможностями ракет КНДР

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Северокорейские ракеты не угрожают безопасности в регионе. Такое мнение высказал бывший руководитель Международно-договорного управления Минобороны генерал-лейтенант Евгений Бужинский в интервью "Интерфаксу". По его словам, все ракеты КНДР — это модификации старых ракет с дальностью не более 500 километров. Заявления о больших возможностях являются результатом "воспаленного воображения лидеров Северной Кореи", полагает военный.

В Сеуле и Токио прошли экстренные заседания национальных советов безопасности. Обсуждали ответные меры на враждебные действия КНДР, сообщает "ТВ Центр".

Пхеньян запустил четыре баллистические ракеты в сторону Японии. Три снаряда упали в исключительной экономической зоне страны, в морской акватории вблизи префектуры Акита. Токио уже выразил протест. Как заявил премьер-министр Синдзо Абэ, Северная Корея нарушила сразу несколько резолюций Совбеза ООН.

По мнению экспертов, эти запуски стали ответом КНДР на проведение совместных учений США и Южной Кореи. Впрочем, есть и те, кто не видят никакой угрозы со стороны северокорейский ракет. По мнению бывшего руководителя Международно-договорного управления Минобороны генерал-лейтенанта Евгения Бужинского, ракеты КНДР являются модификацией советских ракет "Р-17" с дальностью около 500 километров.

"Все эти заявления о дальности 12 тысяч километров, 40 или 100 тысяч - не знаю даже в каком воспаленном воображении северокорейских лидеров", - сказал Бужинский агентству "Интерфакс".