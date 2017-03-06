В Турции по делу об убийстве Андрея Карлова арестовали россиянку

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Турецкая полиция арестовала гражданку России по подозрению в причастности к убийству посла Андрея Карлова. Как сообщили местные СМИ, женщина в ноябре прошлого года связывалась по телефону с убийцей дипломата Мевлютом Мартом Алтынташем.

В Турции по подозрению в причастности к убийству российского посла Андрея Карлова арестована россиянка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Как передает телеканал A Haber, в ноябре прошлого года подозреваемая связывалась по телефону с убийцей дипломата Мевлютом Мартом Алтынташем. Кроме того, женщина звонила в Российский центр культуры в Анкаре, где был убит посол.

На допросе 33-летняя женщина рассказала, что связывалась с Алтынташем посредством мессенджеров. Как выяснили СМИ, женщина занималась в Анкаре сутенерством, организуя встречи с женщинами для местных крупных бизнесменов. По решению суда, подозреваемая находится под стражей в одной из тюрем.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря на открытии фотовыставки Российском центре культуры в Анкаре. В МИД произошедшее квалифицировали как теракт. Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России. По делу об убийстве дипломата под арестом находились трое обвиняемых, в том числе двое полицейских. Убийца - полицейский Мевлют Алтынташ - был ликвидирован.

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