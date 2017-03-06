Молодой человек выбросился из окна в Кунцеве
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В Кунцеве найдено тело молодого человека с характерными для падения с высоты травмами. По предварительным данным, 23-летний юноша покончил с собой.
В московском районе Кунцево на козырьке жилого дома обнаружили тело молодого человека. Об этом TVC.RU сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета.
Тело 23-летнего юноши с характерными для падениями с высоты травмами нашла его мать. По предварительным данным, молодой человек совершил самоубийство.
Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Следователи выясняют обстоятельства гибели молодого человека и причины, толкнувшие его на суицид.