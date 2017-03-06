В Кремле рассказали о повестке встречи Путина с Нетаньяху

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Президент России Владимир Путин 9 марта проведет встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который прибудет в Москву с кратким визитом. Стороны обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, борьбу с терроризмом, ключевые аспекты палестино-израильского урегулирования, а также вопросы двусторонней повестки.

В Кремле рассказали о повестке встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Израильский премьер прибудет в Москву 9 марта.

"В ходе предстоящих переговоров запланирован обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего в контексте совместных усилий по противодействию международному терроризму. Ожидается также обсуждение ключевых аспектов палестино-израильского урегулирования", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин и Нетаньяху также планируют уделить внимание вопросам двусторонней повестки, включая наращивание сотрудничества двух стран в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Накануне проведение встречи двух лидеров 9 марта подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В свою очередь в израильских СМИ сообщалось, что визит Нетаньяху в Москву может быть связан с переговорами по Сирии. В феврале премьер Израиля обсуждал сирийское урегулирование с президентом США Дональдом Трампом в ходе поездки в Вашингтон.

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