Освобожденные в Нигерии моряки из Севастополя прибыли в Крым

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Российские моряки из Севастополя, освобожденные из плена пиратов в Нигерии прибыли в Крым. По словам уполномоченного по правам человека в Севастополе Павла Буцая, они прилетели в аэропорт Симферополя.

Моряки из Севастополя, освобожденные из плена пиратов в Нигерии, прибыли в Крым. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в регионе Павла Буцая.

"Они прилетели в аэропорт Симферополя", - сказал он.

Накануне омбудсмен сообщил, что нигерийские пираты освободили захваченных в начале февраля российских моряков. По его словам, с пиратами удалось договориться о выкупе, однако его сумма не уточняется. Освобождены все семеро россиян и один гражданин Украины. Их родственники уже оповещены об освобождении.

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