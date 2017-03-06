В посольстве нет сведений об аресте россиянки по делу Карлова

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В посольстве России в Турции пока не получили информации об аресте россиянки по делу об убийстве Андрея Карлова. Диппредставительство направило турецким властям официальный запрос, однако ответа пока не получило.

Власти Турции пока не оповестили посольство России об аресте россиянки по делу об убийстве Андрея Карлова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-атташе диппредставительства в Анкаре Ирину Касимову. По ее словам, посольство направило официальный запрос для подтверждения информации об аресте гражданки России.

"Пока ответа от турецкой стороны мы не получили", - сказала Касимова.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что гражданку России арестовали по подозрению в причастности к убийству посла Андрея Карлова. По их данным, женщина в ноябре прошлого года связывалась по телефону с убийцей дипломата Мевлютом Мартом Алтынташем. Кроме того, она звонила в Российский центр культуры в Анкаре, где был убит Карлов. СМИ также выяснили, что женщина занималась в Анкаре сутенерством, организуя встречи с женщинами для местных крупных бизнесменов.