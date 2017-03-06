Москвича задержали при попытке продать медали своей бабушки

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Жителя Москвы задержали во время попытки продать медали своей бабушки. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до трех месяцев ареста.

Столичные полицейские задержали мужчину, который пытался продать медали своей бабушки. Инцидент произошел в Гончарном проезде.

Как передает "МИР24", мужчина собирался продать три медали — "Ветеран труда", "40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "70 лет Вооруженных Сил СССР", и "За безупречную службу" II степени.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о сбыте государственных наград. Ему грозит до трех месяцев ареста.