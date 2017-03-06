Собянин рассказал о создании единой образовательной среды в школах

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Москва выводит предпрофессиональное обучение на новый уровень. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с директорами школ и ректоров вузов.

Предпрофессиональное обучение в Москве выходит на новый уровень. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в ходе встречи с директорами столичных школ и ректоров вузов. Заседание прошло в здании лицея №1560, сообщает агентство "Москва".

"Мы в прошлом году сделали первые попытки в интеграции дополнительного, общего образования и высшего профессионального образования: образовались первые инженерные, медицинские классы. В этом году - уже такой масштабный проект, в котором участвует сотни московских школ, десятки учащихся старших классов. Если несколько лет тому назад о таком проекте говорить было невозможно, то сегодня это становится вполне реальным. Потому что раньше у нас в параллели 11-го класса было один или два класса. Сегодня это четыре и пять классов, которые позволяют работать по разным направлениям, не только гуманитарные и технические, но различные уже направления, как я уже говорил, медицинские, кадетские, инженерные, "курчатовский проект" и ряд других направлений", - сказал Собянин.

Участники встречи обсудили вопросы реализации мегапроекта создания единой образовательной среды с помощью объединения профессионального и дополнительного образования. Собянин сообщил, что в рамках нового образовательного проекта столичные школы были оснащены необходимой техникой, специально приобретенной в этих целях городом. В школах созданы лаборатории.