Экс-премьер Франции Жюппе отказался от участия в президентской гонке

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Бывший премьер-министр Франции Ален Жюппе окончательно отказался от участия в президентских выборах. Жюппе рассматривали как возможную замену Франсуа Фийону, победившему на праймериз партии "Республиканцы", однако оказавшийся в центре скандала, связанного с нецелевым расходованием бюджетных средств.

Бывший премьер-министр Франции Ален Жюппе отказался от участия в президентских выборах. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на выступление политика в Бордо.

"Я хочу окончательно подтвердить, что не буду кандидатом в президенты Франции", - сказал он.

Жюппе рассматривали в качестве возможной замены выигравшему праймериз правой партии "Республиканцы" Франсуа Фийону. Кандидат оказался замешан в скандале с фиктивным трудоустройством его супруги Пенелопы. Фийона обвиняют в растрате государственных средств.

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