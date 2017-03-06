Причиной обрушении тоннеля в Новой Москве стал человеческий фактор

Теги: Уголовное дело строительство тоннель обрушение москва

Глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал о причинах обрушения тоннеля в Новой Москве, в результате которого погибли два человека. По его словам, конструкция обвалилась из-за неправильной установки опалубки. Бочкарев подчеркнул, что по каждому случаю гибели людей на строительных объектах проводится проверка.

Причиной гибели людей при обрушении строящегося тоннеля в Новой Москве стал человеческий фактор. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.

"У нас погибает порядка 30 человек в год, к сожалению, такие вещи происходят. По каждому из подобных случаев проводятся расследования, люди будут проверены, а виновные - наказаны. В данном случае укладывали бетон на перекрытия, неправильно установили опалубку", - отметил он.

По словам Бочкарева, высота неправильно закрепленных стоек составляла 4-5 метров. При передаче бетона конструкция сложилась.

"Человеческий фактор, нарушение техники, такие вещи, к сожалению, случаются. Инженеры не проверили простых базовых стандартных технологических приемов", - сказал Бочкарев.

Инцидент произошел в минувший четверг на 23-м километре Калужского шоссе в Новой Москве. Строящийся тоннель обрушился на площади 150 квадратных метров. строящегося тоннеля. Жертвами происшествия стали два человека. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

Москвичам рекомендовали не спешить с "переобувкой" авто

Рабочий разбился насмерть на стройке на северо-востоке Москвы

Сотрудники МЧС спасли 10 человек на пожаре в жилом доме на востоке Москвы