Путин лично поздравил Терешкову с юбилеем

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Президент России Владимир Путин встретился с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой. Глава государства поздравил ее с юбилеем и наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Кроме того Путин подарил Терешковой скульптуру "Чайка садится на воду" и картину "Чайки над Волгой".

Президент России Владимир Путин встретился с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой. Глава государства поздравил ее с юбилеем и наградил орденом "За заслуги перед Отечеством".

"Я знаю, как вы любите нашу большую, общую Родину – Россию – и свою малую – Ярославль, всё время об этом думаете, как мы ни встретимся, всегда об этом говорите. В этом как раз и ваша сила – в вашем сердечном отношении к Родине", - передает слова президента пресс-служба Кремля.

Глава государства вручил Валентине Терешковой два подарка: скульптуру "Чайка садится на воду" и картину "Чайки над Волгой". "Это ваш позывной", - отметил президент.

Терешкова поблагодарила главу государства за оказанное внимание. Кроме того, она выразила благодарность президенту за назначение Дмитрия Миронова временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области.

"Вы прислали нам человека, который уже сейчас и ведёт встречи, и посещает города, и встречается не только с рабочими на предприятиях, но и с жителями, то есть начало хорошее. А мы стараемся всячески помогать", - сказала Терешкова.

Путин подчеркнул, что главе региона понадобится поддержка. Президент отметил, что знает о том, как старается врио губернатора, однако выразил уверенность, что Миронову "еще много нужно будет сделать, чтобы люди поверили и поддержали его".

Глава государства поблагодарил Валентину Терешкову за активную работу в Государственной Думе. По словам президента, присутствие таких людей в парламенте повышает доверие к высшему законодательному органу.