МЧС проверит воду, воздух и почву в районе пожара в Щелкове

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Глава МЧС поручил вести постоянный мониторинг воды, почвы и воздуха в подмосковном Щёлкове. Там в понедельник рано утром произошел пожар на складе где хранятся лаки и краски. Пожарным понадобилось почти шесть часов, чтобы ликвидировать возгорание, но проливка конструкций продолжается до сих пор.

Несколько часов пожарные боролись с огнем. Наконец сейчас можно говорить о том, что огонь ликвидирован. Идет проливка конструкции. В воздухе до сих пор ощущается едкий запах гари, а столб густого дыма видно за много метров, отмечает "ТВ Центр".

Вокруг горевших складов сейчас реки белой жидкости. Это один из компонентов, применяемых при производстве краски. Пока одни специалисты обследуют ангары, другие занимаются откачкой и возводят песочные дамбы. После этого смесь с территории вывезут.

Ангар, где хранились лакокрасочные материалы, выгорел полностью. Остались лишь металлические балки. Возгорание произошло внутри. 20-литровые емкости с краской вспыхнули за считанные минуты.

"Очаг был самый хороший, я вот раньше по телевизору видел, глядел там, там горит, там горит, а это я поглядел на самом деле. Обалденно", - говорит очевидец Александр Бестибаев.

В соседнем трехэтажном ангаре, по некоторым данным, находится склад пестицидов. Площадка между зданиями была полностью заставлена канистрами, именно поэтому огонь быстро перекинулся. Склад сильно пострадал. Внутри выгорел, стекла не выдержали высоких температур. Утечки ядохимикатов однако специалисты не зафиксировали.

Пожарным сигнал поступил в 4 утра. На месте работали больше 100 человек и 38 единиц спецтехники, в том числе пожарный поезд. Готовы были поднять в воздух и вертолёт МИ-8, но справились без него. Жители Щелкова видели лишь столб дыма. Промзона находится вдали от домов, а всю гарь ветер унес в сторону лесного массива.

Эксперты технического надзора среди возможных причин пожара называют короткое замыкание электропроводки и несоблюдение правил хранения легковоспламеняющихся жидкостей. Предстоит, например, проверить как канистры с краской, лаком и эмалью оказались на улице, в опасной близости от соседнего ангара.

Матвей Шестаков, Павел Винокуров. "ТВ Центр".