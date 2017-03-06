В московских школах создается единая образовательная среда

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Предпрофессиональное обучение в Москве выходит на новый уровень. Об этом сообщил Сергей Собянин на заседании круглого стола с участием директоров столичных школ и ректоров вузов. Обсудили новый мегапроект города - создание единой образовательной среды с помощью объединения профессионального и дополнительного образования. Встреча прошла в лицее №1560.

Город будущего руками пятиклассника: много зелени, удобное расположение домов. Дети учатся применять восполняемые источники энергии. Прототип марсохода ездит не очень быстро, зато устойчив, способен преодолеть сложный ландшафт. Картинка с камеры транслируется на монитор. Только бы освещенности на другой планете хватило. Эту задачку решают на уроке физики. Информатика и геометрия — в рамках одного занятия. Все по-взрослому — от 3D-модели до проектной документации. На интерактивной доске — Моховая башня Сумского острога - памятник архитектуры XVII века. Школьники подбирают материалы для реставрации и рассчитывают их стоимость.

Все это назвали "единой образовательной средой" - проект реализуется в Москве с прошлого года, передает "ТВ Центр". Общее, профессиональное и дополнительное образование объединяют, позволяя школьникам как можно раньше определится с будущей профессией.

"Мы в прошлом году сделали такие первые попытки этой работы: образовались первые инженерные, медицинские классы. В этом году - уже такой масштабный проект, в котором участвует сотни московских школ, десятки учащихся старших классов. ", - говорит Сергей Собянин.

Практически каждая школа в Москве предлагает старшеклассником несколько профилей подготовки на выбор: медицина, инженерное образование, программирование. Под этот мегапроект в школы поставлено новейшее оборудование и учебные материалы.

В этом году первые выпускники инженерных классов пойдут в вузы. Всего в проектах "Единой образовательной среды" обучаются свыше 80 тысяч детей. Эта цифра с каждым годом будет расти.

Виктор Прокушев, Михаил Федоров, Андрей Пашутин, Дина Самохина. "ТВ Центр".