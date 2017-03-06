Весенний ремонт дорог начался в Москве

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Центр организации дорожного движения призвал мотоциклистов не торопиться открывать сезон, а водителей - повременить со сменой зимней резины на летнюю. В ближайшее время в Москве ожидаются сильные осадки. Температура ещё не раз опустится ниже нуля. Это будет способствовать гололедице, особенно в утренние часы. Кроме переменчивой погоды, ситуацию осложнит и весенний ремонт дорог. Он уже начался.

Приход весны - горячая пора для дорожников, сообщает "ТВ Центр". резкое после сильных морозов потепление, ночные заморозки, в итоге — влага, попадающая в трещины на асфальте, превращает их в ямы. Ситуация для Москвы, города с бешеным трафиком и собственным микроклиматом, объясняют эксперты, штатная. И приступают к сезонному, локальному ремонту.

"Литая смесь имеет повышенную температуру - до 220 градусов. Доставляется в термосах-бункерах к месту разрушения и ремонта. Заполняется масса, распределяется, и дальше происходит остывание естественным путем до температуры 60 градусов. После чего можно пускать движение", - показывает начальник производственного комплекса ГБУ "Автомобильные дороги" Максим Михайлов.

От выхода на точку до последних штрихов - один-два часа. Время варьируется в зависимости от площади разрушения и температуры воздуха в момент работ. Гарантийный срок литой смеси - три года, а значит, сомнений в том, что залатанные выбоины не вскроются вновь вплоть до летнего, капитального, ремонта нет.

Подготовку к весеннему периоду ведут и столичные коммунальщики. Среди объектов первой очереди - Триумфальная арка. Чтобы привести сложную архитектурную конструкцию высотой 28 метров в порядок используют телескопический кран.

За завораживающим действом с земли наблюдают пешеходы и автомобилисты. Руководитель бригады "Гормоста" объясняет технологию мойки. Все делать надо крайне деликатно - объект включен в список культурного наследия.

Тротуары и скамейки, мачты уличного освещения и дорожные знаки, павильоны общественного транспорта — все как будто просыпается от зимней спячки. После весеннего душа город сверкает и блестит. Свою лепту вносят и специалисты "Мосводостока". Прочищают так называемые "ливневки", чтобы не было неприятных сюрпризов в сезон дождей.

Михаил Шекоян, Илья Ушаков, Андрей Булычев. "ТВ Центр".