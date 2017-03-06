На Московском ипподроме прошла "Гонка гладиаторов"

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В Москве прошли "Гонка гладиаторов": 5-километровый марафон по пересечённой местности, да ещё с препятствиями, задача непростая даже для профессионала. Но особой спортивной подготовки как раз и не требовалось — испытать себя на прочность мог любой желающий.

Испытания на прочность вошли в моду у москвичей — спортивные забеги с препятствиями проводятся в столице регулярно. Но впервые трассу организовали в историческом месте - на скаковой дорожке Московского ипподрома, передает "ТВ Центр".

На эту гонку люди съезжались из разных городов страны. Чтобы принять участие, не обязательно быть профессиональным спортсменом. Главные критерии – совершеннолетие и желание испытать себя. Андрей Кулагин работает в офисе. Гонка для него - возможность получить впечатления, которых не хватает в обычных буднях.

"Ощущения безумно крутые. Известна дистанция, но ты никогда не знаешь, какие именно препятствия и в каком порядке тебя встретят на трассе", - говорит он.

Впереди у них - пять километров бегом, ползком и карабкаясь. Пятикилометровый забег - это только разминка. Когда у многих силы уже на исходе, начинается самое сложное: канат знаком каждому школьнику, дальше надо забраться и спуститься по гигантской лестнице из автомобильных шин, затем - вскарабкаться по горке. После испытаний на выносливость участникам предлагают продемонстрировать меткость.

Организаторы гонки обнадеживают всех, кто сбавляет ритм, - главное не победа, а участие.

"Основная цель - это соревнование с самим собой. Когда ты бежишь первый раз, ты можешь не выполнить все препятствия, но у тебя появляется мотивация тренироваться, заниматься спортом, прийти в следующий раз и сделать все", - говорит основатель "Гонки гладиаторов" Юрген Тоелен.

Если препятствие не под силу, предлагают альтернативу — тридцать раз сделать бёрпи — это упражнение из кроссфита. "Гонки гладиаторов" проходят регулярно - раз в сезон. Теперь не только в Москве, но и в других городах России.

Юлия Степина, Александр Медведев. "ТВ Центр", Москва.