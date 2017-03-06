Кремль встревожен новыми ракетными пусками КНДР

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Новые запуски ракет в КНДР могут привести к росту напряженности в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Кремль обеспокоен новыми запусками и призывает все стороны к сдержанности. Ранее Пхеньян запустил четыре ракеты, три из которых упали в экономической зоне Японии.

Кремль обеспокоен новыми запусками ракет в КНДР. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, новые запуски ведут к дальнейшему росту напряженности в регионе. Москва призывает все стороны к сдержанности.

"Россия будет вести обмен мнениями с заинтересованными сторонами", - добавил Песков.

В понедельник утром КНДР осуществила запуск четырех баллистических ракет в сторону Японии. Три из них упали в японской исключительной экономической зоне. Токио и США осудили новые запуски. Кроме того, правительство Японии намерены обсудить действия Пхеньяна с Россией и Китаем.

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