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Сотрудники МЧС спасли 21 человека, в том числе ребенка, во время тушения пожара в квартире на северо-востоке Москвы. Пожар произошел в трехкомнатной квартире в одном из девятиэтажных домов на Полярной улице. Его площадь составила 70 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

Пожарные спасли более 20 человек в доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС столицы. Пожар произошел в квартире в одном из девятиэтажных домов на Полярной улице.

"Пожарными спасено 21 человек, из них 1 ребенок, эвакуировано 15 человек", - отметили в МЧС.

По данным ведомства, в трехкомнатной квартире на пятом этаже здания горит мебель и личные вещи на площади 70 квадратных метров. Организован штаб пожаротушения. Данных о пострадавших нет.

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