КНДР выдворила из страны посла Малайзии

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Корейская народная демократическая республика выдворяет посла Малайзии. Он должен покинуть страну в течение 48 часов. Ранее Малайзия выдворила из страны посла КНДР. Малайзийский дипломат объявлен в Северной Корее персона нон-грата. Он должен покинуть страну в течение двух суток, начиная с 10 утра воскресенья.

КНДР выдворяет посла Малайзии. Он должен покинуть страну в течение 48 часов. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Как сообщило ЦТАК, малайзийский посол был объявлен в КНДР персона нон-грата. Ему предписано покинуть страну в течение 48 часов, начиная с 10 часов утра воскресенья.

В минувшую субботу министерство иностранных дел Малайзии сообщило о выдворении из страны посла КНДР. Это решение было принято в связи с убийством в аэропорту Куала-Лумпура старшего брата лидера Северной Кореи Ким Чен Нама.

Брат Ким Чен Ына был убит 13 февраля. Момент нападения на него попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как две женщины брызнули в лицо своей жертве неизвестной жидкостью. Ким Чен Нам скончался по дороге в больницу. В его организме было обнаружено высокотоксичное вещество. Сеул обвинил в убийстве Ким Чен Нама правительство КНДР.

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