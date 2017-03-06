Слова Яценюка о Путине рассмешили телеведущего BBC

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Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире телеканала BBC был осмеян ведущим за слова, что "его не волнует, что хочет президент Путин". Журналист отметил, что стратегия Запада не такая ясная и твердая, как стратегия России.

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк в эфире британского телеканала BBC отметил, что его не волнуют желания президента России Владимира Путина. По словам Яценюка, украинскому народу удается выживать и нация до сих пор существуют.

Однако заявления Яценюка вызвали смех у ведущего. "Вас может не волновать, чего хочет президент Путин, но правда в том, что человек, у которого есть четкая стратегия и в руках которого прямо сейчас находятся карты, — это Владимир Путин", - приводит его слова "Русская планета".

Ранее бывший премьер-министр Украины заявил, что президент страны Петр Порошенко иногда ведет себя как танк. Он также рассказал, что, будучи главой правительства, с трудом уживался с ним, и их можно было назвать "заклятыми друзьями".

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