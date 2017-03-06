Кремль приветствовал отмену приговора Евгении Чудновец

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В Кремле приветствуют решение курганского суда, отменившего обвинительный приговор по делу воспитательницы Евгении Чудновец. Как напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин обещал не оставить это дело без внимания, "что и произошло".

В Кремле приветствуют решение освободить Евгению Чудновец, осуждённую за репост видеоролика в социальной сети. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "ТВ Центр".

В понедельник областной суд Кургана отменил приговор, вынесенный воспитательнице по статье "Распространение детской порнографии". В августе 2015 года Чудновец поделилась в интернете трёхсекундным видеороликом, снятым одним из местных жителей в детском лагере. На кадрах фигурировал обнажённый мальчик.

По словам воспитательницы, она пыталась привлечь внимание к издевательствам над детьми со стороны вожатых. Однако в ноябре прошлого года суд приговорил женщину к шести месяцам колонии. Пересмотр дела состоялся после кассации Генпрокуратуры. В ближайшее время Евгения Чудновец будет освобождена и получит право на реабилитацию.