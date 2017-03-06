Джонсон рассказал о нежелании Запада новой холодной войны

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Великобритания, страны Евросоюза и США не хотят новой холодной войны, заявил глава Форин-офиса Борис Джонсон. Говоря о предстоящем визите в Москву, он подчеркнул, что попытается донести эту мысль до российских коллег. При этом он указал на "недопустимые действия" России в ряде стран.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон рассказал о предстоящем визите в Москву. По его словам, он намерен убедить российскую сторону, что Запад не хочет "новой холодной войны", пишет "Ридус".

Джонсон подчеркнул, что в этом вопросе с Великобританией солидарны в странах Евросоюза, а также в США. При этом он указал на "недопустимые действия" России, которые якобы имели место на Украине и в балканских странах. В частности, глава Форин-офиса предположил, что Москва ведет "кибервойну, подрывает страны на западе Балкан".

Ранее стало известно, что Борис Джонсон посетит Москву с официальным визитом в конце марта. В подконтрольном ему британском ведомстве подчеркнули, что Лондон всегда был заинтересован в сотрудничестве с Москвой по вопросам, представляющим национальный интерес для Великобритании.

Между тем, президент России Владимир Путин не планирует встречаться с Джонсоном в ходе его визита в столицу. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

В 2014 году страны Запада назвали незаконным вхождение Крыма в состав России, несмотря на проведенный в марте референдум на полуострове. Результаты плебисцита показали, что более 95% местных жителей желают присоединения к России.

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