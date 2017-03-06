ГИБДД проверяет видеозапись гонок на Ferrari в Москве

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В Москве проходит проверка по факту появления в интернете ролика, на котором Ferrari едет по столичным улицам на скорости порядка 240 километров в час. Известно, что за рулем находился 20-летний молодой человек.

Очередной стритрейсер устроил гонки по Москве на спортивном автомобиле. Проводится проверка. "По факту размещения в сети Интернет видеороликов гонок на Ferrari по Москве начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили АГН "Москва" в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

На ролике видно, что 20-летний водитель Ferrari едет по Москве на скорости 238 километров в час. По данным СМИ, молодой человек – представитель так называемой "золотой молодежи", ранее участвовавший в гонках вместе с Марой Багдасарян.

В мае прошлого года компания молодых людей на Gelandewagen устроила настоящее ралли на Ленинском проспекте, грубо нарушая правила дорожного движения и игнорируя требования сотрудников ГИБДД остановиться. Саму гонку лихачи снимали на видео и тут же выкладывали в интернет.

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