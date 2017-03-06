ФАС: сервисный центр Apple появится в России до 1 мая

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В Федеральной антимонопольной службе уверены, что сервисный центр Apple появится в России до 1 мая. По словам главы ФАС Игоря Артемьева, компании было дано соответствующее предписание, и она выполнит его в срок.

Сервисный центр Apple появится в России до 1 мая. Как сообщил ТАСС, уверенность в этом выразил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

"Они построят этот центр, для нас исключительно важно это. Мы дали им предписание, я не сомневаюсь, что они выполнят предписание. Я абсолютно убежден, что они это сделают и сделают, как сказано, до 1 мая", - сказал он.

Решение о создании в России сервисного центра полного цикла Apple приняла по результатам судебных тяжб и разбирательств с ФАС. Компанию обвинили в создании дискриминационных условий для российских клиентов при ремонте своей продукции.

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