Разъяренный москвич угрожал сжечь отделение "Почты России"

Теги: почта россии пожар Происшествие

Недовольный мужчина угрожал сжечь отделение "Почты России" из-за отказа выдать ему деньги без необходимых документов. Сотрудникам удалось успокоить рассерженного клиента и вывести из помещения.

В Москве недовольный клиент "Почты России" грозился сжечь отделение. Поводом для таких отчаянных мер стал отказ выдать ему деньги без нужных документов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Почты России".

Инцидент произошел на улице Сергея Макеева. Сотрудникам отделения удалось успокоить мужчину, вывести из отделения и передать в руки полиции.

Читайте также:

Фото: Ждун проверил работу "Почты России"