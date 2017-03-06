Разъяренный москвич угрожал сжечь отделение "Почты России"
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Недовольный мужчина угрожал сжечь отделение "Почты России" из-за отказа выдать ему деньги без необходимых документов. Сотрудникам удалось успокоить рассерженного клиента и вывести из помещения.
В Москве недовольный клиент "Почты России" грозился сжечь отделение. Поводом для таких отчаянных мер стал отказ выдать ему деньги без нужных документов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Почты России".
Инцидент произошел на улице Сергея Макеева. Сотрудникам отделения удалось успокоить мужчину, вывести из отделения и передать в руки полиции.
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