В УЕФА отказались сократить срок дисквалификации Еременко

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В УЕФА отклонили апелляцию футболиста московского ЦСКА Романа Еременко, который был отстранен от футбола на два года за употребление кокаина. Теперь игрок намерен подать апелляцию в CAS.

В УЕФА оставили в силе дисквалификацию футболиста московского ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко. Об этом сообщает ТАСС. При этом наказание в виде полного отстранения от футбола сняли.

Между тем, спортивный юрист Михаил Прокопец, который представляет интересы игрока, сообщил, что Еременко подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

УЕФА дисквалифицировал Романа Еременко за нарушение антидопинговых правил до 18 ноября 2018 года. Финский полузащитник был наказан на два года за употребление кокаина. Допинг-проба была взята после матча Лиги чемпионов "Байер" - ЦСКА в сентябре 2016 года.

В декабре ФИФА приняла решение расширить дисквалификацию Еременко, в связи с чем, ему запрещено участвовать во всех турнирах под эгидой этой организации.