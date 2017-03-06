Вооруженный японским мечом мужчина напал на прохожего в Москве

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В столичном районе Новогиреево задержан 26-летний мужчина, который напал с сувенирным японским мечом на прохожего.

В Москве на Зеленом проспекте к двум прохожим подошел неизвестный мужчина, находящийся в нетрезвом состоянии. В ходе возникшего конфликта незнакомец нанес одному из мужчин несколько ударов японским сувенирным мечом. Он не пострадал, но одежда оказалась порвана.

Полицейские оперативно задержали нападавшего и изъяли у него сувенирный меч, сообщили АГН "Москва" в пресс-службе столичного управления МВД. Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".