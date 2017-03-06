В Сети появилось видео освобождения Пальмиры российским спецназом

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В соцсетях появилась видеозапись, на которой якобы показана работа Сил спецопераций в сирийской Пальмире. 2 марта глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о том, что ВС Сирии при поддержке российских ВКС завершили операцию по освобождению города от боевиков.

В соцсетях на странице, которая значится как "Центр специального назначения ФСБ", появилась видеозапись, на которой, как утверждается, показана работа Сил спецопераций при освобождении сирийской Пальмиры.

Отмечается, что на видеозаписи показано, как военные занимаются ведением разведки, координацией и прикрытием наступающих порядков армии Сирии, а также наведением штурмовой авиации на боевиков запрещенного в России "Исламского государства". В самом Центре специального сообщения ФСБ России не подтвердили, что имеют отношения к этой записи.

2 марта министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину о том, что сирийская армия завершила операцию по освобождению Пальмиры при поддержке российских ВКС. Под контроль сирийских правительственных сил перешла в том числе и древняя часть города. При штурме удалось ликвидировать более тысячи террористов.

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