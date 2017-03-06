Уникальный мультимедийный проект создан к юбилею Терешковой

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Юбилею первой в мире женщины-космонавта Валентине Терешковой посвящен и уникальный мультимедийный проект "Легенда о Валентине". Он создан заслуженным артистом России Дмитрием Коганом и Симфоническим оркестром Москвы "Русская филармония". На суд зрителей проект представят в Московском международном Доме музыки 19 марта.

В понедельник, 6 марта, юбилей отмечает летчик-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова. Этой дате посвящен уникальный мультимедийный проект "Легенда о Валентине". Он создан заслуженным артистом России Дмитрием Коганом и Симфоническим оркестром Москвы "Русская филармония". На суд зрителей проект представят в Московском международном Доме музыки 19 марта.

Легенда советского космоса, Герой Советского Союза, единственная в мире женщина, совершившая космический полёт в одиночку, летчик-космонавт СССР № 6, 10-й космонавт мира Валентина Терешкова внесла огромный вклад в освоение мирного космоса и признание России великой космической державой. Этому посвящены редчайшие кадры документального фильма о жизненном пути великой женщины современности, впечатление от которых будет многократно усилено живым исполнением шедевров великих композиторов – Чайковского, Рахманинова, Шостаковича, Прокофьева, Свиридова в исполнении Дмитрия Когана и Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония".