Суд арестовал экс-замглавкома Внутренних войск МВД из-за взятки

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Московский гарнизонный военный суд арестовал экс-заместителя главнокомандующего Внутренними войсками МВД России Вячеслава Варчука. Ранее по этому делу был арестован еще один фигурант - Александр Костин.

Бывший заместитель главнокомандующего Внутренними войсками МВД России (сейчас - Росгвардия) Вячеслав Варчук, которого подозревают в получении взятки, арестован Московским гарнизонным военным судом (МГВС) на два месяца. Об этом сообщает ТАСС.

"По ходатайству следователя суд избрал в отношении Варчука меру пресечения в виде заключения под стражу", - отметила представитель суда.

Ранее по этому делу был арестован еще один фигурант - Александр Костин. Ему предъявлено обвинение по статье "Получение взятки в особо крупном размере". Следствие установило, что Костин получил взятку в размере 10 миллионов рублей в период с декабря 2015 года по февраль 2016-го за оказание содействия в выделении дополнительных денежных средств управлению связи Главного командования ВВ МВД России в размере 250 миллионов рублей.

12 января 2010 года Варчук был назначен заместителем главнокомандующего внутренними войсками российского МВД по финансово-экономической работе - начальником финансового управления ВВ МВД.