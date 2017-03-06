Осужденная за репост Чудновец вышла на свободу

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В Кремле приветствовали решение суда освободить Евгению Чудновец, осужденную за репост видео в интернете. В понедельник Курганский областной суд отменил обвинительный приговор воспитательнице детского сада. Как рассказал агентству ТАСС ее гражданский муж, она уже вышла на свободу.

Из положенных пяти месяцев Евгения Чудновец отсидела четыре. И все это время семья, друзья и адвокаты не прекращали бороться. Её дело дважды возвращали для пересмотра. Сначала срок заключения сократили с полугода до пяти месяцев. Затем уже Генпрокуратура обратилась в Верховный суд, поставив вопрос о полном прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Это в итоге и произошло, передает "ТВ Центр".

"Сегодня, согласившись с позицией заместителя генерального прокурора РФ, президиум Курганского областного суда отменил приговор суда, все последующие судебные постановления. Прекратил уголовное дело за отсутствием в деле Чудновец состава преступления. За ней признано право на реабилитацию", - заявил заместитель прокурора Курганской области Канибек Ураимов.

"Четыре месяца я просто жил и боролся за справедливость в отношении Евгении. И на протяжении всех четырех месяцев просто верил, что этот момент когда-то наступит", - рассказал гражданский муж Евгении Чудновец Андрей Мясников.

Адвокаты и родственники говорят, что это уголовное дело изначально было похоже на фарс. Летом 2015 года на одном из местных форумов неизвестный выложил видео, на котором вожатые одного из детских лагерей Катайска раздели и издевались над ребенком. Евгения Чудновец всего лишь сделала репост этого трехсекундного ролика, дабы привлечь внимание к этому вопиющему случаю.

"Да, естественно, я из благородных целей это сделала. У меня не было целей распространять порнографию, тем более какую-то детскую. Не было цели глумиться там, развращать кого-то. Не было", - говорит Евгения Чудновец.

В итоге сначала осудили двух воспитателей детского лагеря, которые сняли это видео. А затем уголовное дело возбудили уже и против самой Чудновец, обвинив её в распространении детской порнографии. Процесс длился всего около двух месяцев, после чего районный суд Катайска, посчитав вину девушки полностью доказанной, отправил ее в колонию под Нижний Тагил.

"Никто не разбирался, потому что никому это не надо было. Отнеслись крайне формально к данному делу. Человек сделал репост запрещенного, соответственно прокуратура и следствие посчитали, что этого достаточно для того, чтобы возбудить уголовное дело в отношении вот этой девушки. Ну, вот почему, не разобрались. Это вопрос к профессионализму следствия, вопрос о профессионализме прокуратуры. По большому счету, этой девушке нужно было сказать спасибо, потому что она действительно хотела остановить распространение насилие", - отметил адвокат Алишер Захидов.

История Евгении Чудновец получила широкий общественный резонанс. Митинги, кассации, письма, подписи в ее поддержку, статьи в прессе. В декабре прошлого года с просьбой разобраться в деле бывшей воспитательницы детсада, фактически осужденной за репост, журналисты обратились к президенту. Путин тогда заявил, что не в курсе данного дела, но обещал вникнуть в детали. И вот в понедельник на новость о полном оправдании Евгении Чудновец Кремль тоже отреагировал.

"Мы традиционно не комментируем решение судов. Еще раз повторяю, что решения судов нужно уважать. В данном случае можно только приветствовать это решение. Действительно президент обещал не оставить это без внимания, что собственно и произошло", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Насчет того, что произошло, мнения, конечно, разделились. Одни дело Чудновец использовали в качестве удобного момента, чтобы лишний раз уличить российскую судебную систему в предвзятости. Другие, наоборот, в оправдании Чудновец увидели доказательства эффективности данной ветви власти, заявив, что этот случай может послужить многим примером.

Адвокаты заявили, что за незаконное нахождение под стражей Чудновец уже намерена потребовать компенсацию.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник, "ТВ Центр".