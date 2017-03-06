Конгресс США начинает расследовать слежку Обамы за Трампом

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Комитет по разведке Конгресса США начинает расследование по поводу предполагаемой слежки правительства за штабом Дональда Трампа. Сам президент, который подвергается настоящей травле в либеральной американской прессе, перешёл в наступление в субботу, заявив, что его предвыборный штаб прослушивался по распоряжению президента Барака Обамы. Теперь Трамп просит конгрессменов провести независимое расследование.

В понедельник в продажу поступил очередной номер популярного американского еженедельника New Yorker. Журналисты издания критикуют Дональда Трампа и нередко подшучивают над ним. На этот раз на обложке журнала разместили иллюстрацию с Владимиром Путиным, который сквозь монокль разглядывает летящую бабочку с головой Трампа, передает "ТВ Центр".

Центральный материал номера о российско-американских отношениях и роли Москвы в победе миллиардера. Мол, Путин ненавидел Обаму, льстил Трампу, тот восхищался российским лидером в ответ. С целью подорвать доверие общества к демократическому процессу в США и навредить избирательным перспективам Клинтон российская сторона и призвала на помощь хакеров. Впрочем, к моменту выхода статьи тема, хоть и не потерявшая актуальности для противников Трампа, перестала быть горячей. Страна теперь обсуждает другую необходимую для публичной травли президента новость.

"Это беспрецедентное обвинение! Президент Трамп обвиняет своего предшественника Барака Обаму, 45-й обвиняет 44-го в прослушке его телефона в Trump Tower", - заявил корреспондент NBC Питер Александр.

Если информация подтвердится, продолжает аккредитованный при Белом доме корреспондент канала NBC, это будет грандиозный скандал в политической истории страны. Только доказательств никаких нет. Вот и директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми обратился в Минюст США с просьбой опровергнуть заявления Трампа о том, что его разговоры прослушивались администрацией Барака Обамы, обосновывает свои сомнения журналист.

В минувшую субботу Дональд Трамп обвинил своего предшественника в том, что именно по его поручению во время избирательной кампании за республиканцем и его командой велась слежка. Обама-плохой парень или вообще ненормальный, не стал стесняться в выражениях Трамп. И добавил, что умелый юрист мог бы использовать эту информацию в суде. Впрочем, нелояльные новому президенту журналисты использовали эту информацию как повод для атаки на него самого. Пока нападки прессы отбивают представители Белого дома.

На защиту Барака Обамы бросились его бывшие сотрудники. Аргументация - не мог он нарушить закон, и все тут. Экс-директор Национальной разведки Джеймс Клэппер заявляет, что никто не прослушивал телефоны предвыборного штаба, потому что на это не существует ни одного судебного ордера. Да и вообще он бы знал о таких действиях спецслужб. Бывшие пресс-секретари Белого дома вторят как под копирку: никто из чиновников администрации не мог дать указаний вести слежку за гражданином США. Как-будто и не слышали никогда о расследованиях WikiLeaks о тотальной прослушке всех и вся. Единственный, кто относительно подтвердил возможность того, что в Trump Tower проводилась слежка, экс-генпрокурор США Майкл Мьюкейзи. Правда, с оговорками.

"Я думаю, что президент был некорректен, говоря, что Обама заказал прослушку. Однако я думаю, что он прав. Но спецслужбы могли проводить расследование, если было подозрение, что кто-то в Trump Tower мог иметь контакты с русскими в качестве их агента", - отметил бывший генеральный прокурор США.

Сам Дональд Трамп призвал Конгресс организовать проверку возможных злоупотреблений властью, которые допустил его предшественник. Обвиняя Обаму в слежке, 45-й президент просто отвлекает внимание общества и СМИ от скандала по поводу его собственных связей и контактов с Кремлем. Эта мысль звучит теперь во всех изданиях, яростно критикующих нового президента.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".