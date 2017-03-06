МИД России отреагировал на новые ракетные пуски КНДР

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В МИД России прокомментировали запуск в Северной Корее четырех баллистических ракет, который произошел 6 марта. На Смоленской площади призвали КНДР, а также Южную Корею и США, которые проводят совместные учения на полуострове, проявлять сдержанность.

Россия внимательно следит за происходящим на Корейском полуострове. В МИД подчеркнули, что ситуация там стала еще более напряженной в последние дни из-за новых ракетных пусков КНДР, а также начавшихся масштабных учений вооруженных сил США и Южной Кореи.

На Смоленской площади призвали "все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и серьезно задуматься над негативными последствиями дальнейшей эскалации напряженности для безопасности и стабильности в регионе".

"По-прежнему видим выход из создавшейся ситуации в наращивании усилий по поиску путей политико-дипломатического урегулирования всего комплекса проблем Корейского полуострова", - отметили в МИД России.

Ранее ситуацию с пуском ракет прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва обеспокоена этой информацией. По его словам, новые запуски ведут к дальнейшему росту напряженности в регионе, в связи с чем, Россия призывает все стороны к сдержанности.

Утром 6 марта КНДР осуществила запуск четырех баллистических ракет в сторону Японии. Три из них упали в японской исключительной экономической зоне. Токио и Вашингтон осудили новые запуски. Кроме того, правительство Японии намерено обсудить действия Пхеньяна с Россией и Китаем.

В то же время вооруженные силы Южной Кореи и США проводят масштабные учения по отработке наступательных операций против КНДР.

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