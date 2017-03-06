Минобороны сообщило о погибшем в районе Пальмиры россиянине

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В Министерстве обороны России сообщили о гибели контрактника Артема Горбунова в районе Пальмиры. Это произошло 2 марта при отражении прорыва боевиков ИГ. Кроме того, в ведомстве опровергли информацию СМИ о гибели еще одного россиянина Ивана Слышкина. Там подчеркнули, что он был уволен в запас в 2013 году.

Рядовой контрактной службы Артем Горбунов погиб в ходе отражения прорыва группы боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Об этом, как передает ТАСС, сообщили в российском Министерстве обороны.

В ведомстве отметили, что россиянин выполнял задачи по охране группы российских военных советников в Сирии. "Горбунов погиб 2 марта сего года в районе Пальмиры при отражении попытки прорыва группы боевиков ИГ на позиции сирийских войск, где находились российские военные советники", - отметили в Минобороны.

Командованием Горбунов представлен к государственной награде посмертно.

Также в Минобороны опровергли информацию о смерти Ивана Слышкина, которую сообщали СМИ, передает "Интерфакс". "По учетным данным Минобороны России, он действительно проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой в 2013 году был уволен в установленном порядке в запас", - подчеркнули в ведомстве.

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