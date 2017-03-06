19:15, 06 марта 2017

На юго-востоке Москвы нашли снаряды времен ВОВ

Теги:  бомба  Происшествие  москва

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны (ВОВ) найдены в понедельник на юго-востоке столицы. Их оперативно вывезли. Отмечается, что никакой угрозы они не представляли.

Снаряды времен ВОВ обнаружены в Москве. "Боеприпасы, предположительно, мины и снаряды времен Великой Отечественной войны, обнаружены на пустыре на 5-й Кабельной улице", - сказали ТАСС в правоохранительных органах.

Прибывшие на место саперы вывезли боеприпасы, они были не опасны.

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