Трамп разрешил гражданам Ирака въезд в США

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Президент США Дональд Трамп подписал указ, который на 90 дней вводит запрет на въезд для граждан Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена. Из этого перечня исключен Ирак. Кроме того, документ не касается тех граждан, кому ранее была выдана виза.

Президент США Дональд Трамп подписал новую версию иммиграционного указа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал CNN.

Согласно этому документу, въезд в страну временно запрещен жителям шести мусульманских стран. Речь идет о Судане, Сирии, Иране, Ливии, Сомали, а также Йемене. Из этой версии указа исключен Ирак.

Кроме того, действие документа не распространяется на тех, у кого уже есть действующие американские визы или виды на жительство.

27 января Трамп подписал указ о временном запрете на въезд в страну жителям семи мусульманских стран, в том числе, Ирака. Также он заморозил программу по приему беженцев. В новой администрации США отмечали, что это поможет обезопасить страну от терроризма и потока нелегальных мигрантов. В самих Штатах этот указ вызвал волну протестов.

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