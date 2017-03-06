На востоке Москвы легковушка сбила женщину с ребенком

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На востоке столицы легковушка сбила женщину, которая вела коляску с ребенком. Медики оказывают им помощь.

Легковой автомобиль наехал на женщину, которая переходила дорогу с детской коляской около дома №27 на 15-й Парковой улице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение столичной Госавтоинспекции. Пострадавших осматривают медики.

По данным синоптиков, в городе с утра был ледяной дождь, который сменяли снежная крупа и град. В Госавтоинспекции призывают водителей повысить бдительность.