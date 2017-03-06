В Москве задержан изрезавший лицо мужчине гражданин Белоруссии

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В центре Москвы сотрудники полиции задержали гражданина Белоруссии. Его подозревают в нападении с ножом на мужчину, который был доставлен в одну из больниц с изрезанным лицом.

Гражданин Белоруссии задержан в центре Москвы по подозрению в нападении с ножом на мужчину. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Потерпевшего доставили в одну из городских больниц. У него были резаные раны лица и кисти. По его словам, на улице Брянский Пост его ранил неизвестный во время перепалки. Нападавший якобы грозился убить прохожего. После этого он нанес удары в область лица и руки.

В результате сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний уроженец Белоруссии, у которого нет в столице определенного места жительства. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. С него взята подписка о невыезде.