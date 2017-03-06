Россия вместо Украины начала получать уголь из Донбасса

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Расположенные на территории самопровозглашенных республик Донбасса шахты больше не поставляют уголь на Украину. Одновременно стартовали поставки в Россию. Также обсуждается начало поставок в Крым.

Угольные шахты, которые расположены на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, больше не поставляют уголь на Украину. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителей Совета министров ДНР.

В правительстве ЛНР также подтвердили, что поставки угля на Украину не производятся. Там подчеркнули, что после введения внешнего управления Киев пытается сделать все для того, чтобы воспрепятствовать работе этих предприятий. В связи с этим в республике ожидают, что даже в случае снятия блокады, украинская сторона может отказаться от приобретения угля. Между тем, около 35% генерации электроэнергии на Украине обеспечивается за счет угля, добываемого в Донбассе.

Вместе с тем, начались поставки угля из Донбасса в Россию. Также обсуждается возможность поставки в Крым.

Ранее лидер ДНР Александр Захарченко объявил Украине торговую блокаду. По его словам, это сделано из-за бездействия киевских властей, которые так и не приструнили националистические батальоны, устроившие свою торговую блокаду республикам Донбасса. Также власти региона ввели внешнее управление на украинских предприятиях. В ответ Киев решил прекратить контакты с национализированными предприятиями Донбасса.

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