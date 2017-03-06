Иномарка сбила москвичку и двух ее внуков: видео с места ДТП

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В столице в понедельник автомобилист за рулем Lexus сбил пожилую женщину и двух ее внуков. Водитель скрылся с места аварии, сейчас ведутся его поиски. Между тем в Сети появилось видео последствий ДТП.

Автомобиль Lexus сбил пенсионерку и двух ее внуков 7 и 11 лет в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию. "С места происшествия водитель скрылся пешком, пока врачи скорой помощи осматривали и оказывали помощь пострадавшим", - уточнили в ведомстве.

Пострадавшие в ДТП госпитализированы. Личность водителя установлена, сейчас его ищет полиция.