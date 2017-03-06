В Москве из горящей квартиры спасли 10 человек

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Один человек погиб при пожаре, который случился в квартире на востоке Москвы. Еще один пострадал. Всего сотрудникам МЧС удалось спасти из огня десять человек.

В квартире на третьем этаже жилого дома на 8-й Парковой улице в Москве произошел пожар. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС спасли из огня десять человек. Среди них – четверо детей, передает ТАСС.

Возгорание уже ликвидировано. В результате происшествия один человек погиб. Еще один пострадал. Причина пожара пока неизвестна.

Между тем, Агентство "Москва" утверждает, что пожар возник в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома.